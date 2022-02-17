В ЛНР заявили о прибытии западных СМИ на Донбасс для поддержки Киева

На подконтрольной Киеву части Донбасса было зафиксировано прибытие иностранных СМИ, которые призваны в нужном свете поддержать наступательную операцию украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко. По его словам, на месте работают журналисты американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала ANTENA TV. Ситуацию с якобы обстрелом детского сада военными ЛНР он назвал «фарсом», сообщает РИА Новости.

Для освещения событий на Донбассе в нужном для Запада русле, обеспечения информационной поддержки наступательной операции Украины прибыли представители западных СМИ, — заявил Филипоненко.

Он добавил, что в начале следующей недели спланировано прибытие съёмочных групп из Албании, Бельгии, Грузии, Латвии, Люксембурга и Северной Македонии. «Обстрел детского сада был сфабрикован специально для этих представителей прессы», — подчеркнул Филипоненко.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали с вечера среды, 16 февраля, не менее 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе со снижением интенсивности в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины Яшара Халит Чевика. Отмечается, что 17 февраля после 11:20 по киевскому времени (12:20 мск) было зафиксировано примерно 30 взрывов.