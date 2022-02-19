ДНР: Украина с одобрения Запада начала реализацию плана вторжения

Украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в самопровозглашённую Донецкую народную республику. Об этом начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков написал в Telegram-канале ведомства. Он призвал всех военнообязанных граждан прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.

Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики, — написал Синенков.

По его словам, ВСУ обстреливают объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивают теракты в столице ДНР и вдоль её границ. Синенков призвал сограждан отстоять «славу и честь» республики, «нашу волю и мнение перед лицом врага». Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации важен «каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию».

Накануне в ДНР была объявлена всеобщая мобилизация. В Народной милиции отметили, что военкоматы перешли на усиленный режим работы из-за «огромного притока» желающих встать на защиту республики.