В ДНР зафиксировали пять диверсий с начала эскалации

С начала эскалации в самопровозглашённой Донецкой народной республике зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами. Об этом Народная милиция ДНР сообщила в своём Telegram-канале. В ведомстве призвали сограждан к бдительности.

С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), — говорится в сообщении.

В Нармилиции предупредили, что разведкой получены данные о подготовке противником новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.

В ведомстве добавили, что ситуация на линии соприкосновения остаётся критической. Украинские войска, несмотря на заявления Киева о мирных намерениях, круглосуточно обстреливают территорию республики.

В частности, за последние сутки ВСУ обстреливали ДНР 82 раза, применяя артиллерию, миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие. В общей сложности по территории республики было выпущено свыше тысячи снарядов, мин и гранат, под обстрелы попали 32 населённых пункта.

Ранее в Министерстве госбезопасности ДНР заявили, что в Донецке обезврежена группа украинских диверсантов, которая намеревалась устроить взрывы на электроподстанциях, газопроводах и фильтровальных станциях. При задержании диверсанты оказали вооружённое сопротивление, в результате двое спецназовцев ведомства были ранены.