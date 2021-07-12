В ДНР обезвредили группу украинских диверсантов

Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения

Группа украинских диверсантов, планировавшая устроить взрывы на объектах инфраструктуры, обезврежена в Донецке. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности ДНР, добавив, что в ходе проведения операции были ранены двое спецназовцев, сообщается в заявлении ведомства.

В МГБ уточнили, что группа диверсантов была блокирована в Донецке 19 февраля. Её члены намеревались взорвать электроподстанции, газопроводы и фильтровальные станции.

При попытке задержания между диверсантами и спецназом МГБ ДНР возникла перестрелка, в ходе которой два бойца получили ранения.

Действиями спецназа МГБ ДНР преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена, — отметили в ведомстве.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о гибели двоих украинских диверсантов при попытке проникновения на территорию республики для подрыва химобъектов. Перестрелка между ними и ополченцами произошла у населённого пункта Железная Балка. По данным ведомства, кроме двух убитых, ещё трое диверсантов были ранены.