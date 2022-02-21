Взрыв прогремел в районе аэропорта в Донецке

21 февраля в районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв, передаёт корреспондент РИА Новости. Отмечается, что звук был слышен в радиусе нескольких километров. Накануне Народная милиция самопровозглашённой ДНР сообщила, что с начала эскалации конфликта в республике было зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами. В ведомстве призвали сограждан к бдительности.

Как предупредили ранее в Народной милиции ДНР, разведка получила данные о подготовке Украиной новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Там добавили, что ситуация на линии соприкосновения остаётся критической, территории республики круглосуточно подвергаются обстрелам.

В частности, за последние сутки ВСУ обстреливали ДНР 82 раза, применяя артиллерию, миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие. В общей сложности по территории республики было выпущено свыше тысячи снарядов, мин и гранат, под обстрелы попали 32 населённых пункта.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов. По состоянию на 21 февраля границу пересекли, по данным МЧС, около 61 тысячи человек.