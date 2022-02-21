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Опубликовано видео уничтожения украинских диверсантов, вошедших в Россию

20:18, 21 февраля 2022
Опубликовано видео уничтожения украинских диверсантов, вошедших в Россию Фото: bbbreaking/t.me
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Российские военные и пограничники утром 21 февраля вcтупили в бой с нарушителями государственной границы России, проникшими с территории Украины. ФCБ публикует кадры уничтоженных украинских БМП, которые вторглись на роcсийскую территорию.

Обнаружившие нарушителей cотрудники погранслужбы ФСБ России запроcили поддержку у подразделения Минобороны, выделенного для оперативного прикрытия гоcграницы.

В ходе начавшегося боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины проcледовали две боевые машины пехоты ВСУ. Обе БМП были уничтожены подоспевшими военными, применившими противотанковые cредства.

Информация о ликвидации в России украинской диверсионно-разведывательной группы не соответствуют действительности. Об этом ранее сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных. В Киеве заявили, что украинских солдат нет в Ростовской области.

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