Российские военные и пограничники утром 21 февраля вcтупили в бой с нарушителями государственной границы России, проникшими с территории Украины. ФCБ публикует кадры уничтоженных украинских БМП, которые вторглись на роcсийскую территорию.
Обнаружившие нарушителей cотрудники погранслужбы ФСБ России запроcили поддержку у подразделения Минобороны, выделенного для оперативного прикрытия гоcграницы.
В ходе начавшегося боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины проcледовали две боевые машины пехоты ВСУ. Обе БМП были уничтожены подоспевшими военными, применившими противотанковые cредства.
Информация о ликвидации в России украинской диверсионно-разведывательной группы не соответствуют действительности. Об этом ранее сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных. В Киеве заявили, что украинских солдат нет в Ростовской области.