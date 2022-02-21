Опубликовано видео уничтожения украинских диверсантов, вошедших в Россию

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проследили за ходом военных учений из ситуационного центра, сообщается на сайте Кремля. В них были задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. В рамках тренировок проверили в том числе готовность ядерного вооружения.

Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики, — говорится в сообщении. В рамках учений сил и...