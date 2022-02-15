Лавров назвал инфотерроризмом кампанию о готовящемся «нападении» России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, посвящённой итогам переговоров, заявил, что организованная западными странами кампания о якобы готовящемся российском вторжении на Украину представляет собой информационный терроризм.

Трансляция выступления ведётся на YouTube-канале РБК.

В Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прилетел председатель ОБСЕ Збигнев Рау. В начале встречи он отметил особую важность переговоров в связи с ситуацией вокруг Украины.

Во время переговоров обсуждались конфликт на востоке Украине и деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, задача которой заключается в непредвзятом слежении за ситуацией в Донбассе. Также запланировано обсуждение по теме оказания поддержки соблюдению прав человека и нацменьшинств на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия с большой долей вероятности не примет участия в запрошенной Киевом встрече для обсуждения перемещений российских войск близ границы с Украиной. Она состоится 15 февраля.