«Посрамлены и уничтожены»: Захарова о провале западной пропаганды войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля 2022 года днём провала западной пропаганды войны. В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что «победа» была бескровной.



Посрамлены и уничтожены без единого выстрела, — заявила Захарова.

Она также опубликовала часть комментариев к своему посту, авторы которых заявляется о провале российской пропаганды, и свой ответ на эти комментарии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военного округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходили совместно с военными Белоруссии.

На минувшей неделе западные официальные лица и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили.

В свою очередь американский президент Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что, по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Глава Госдепа указал на «очень тревожные признаки российской эскалации». Среди них он назвал прибытие новых сил к украинской границе.