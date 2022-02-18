Совет Федерации проведёт экстренное совещание по индексации пенсий

Во вторник 22 февраля Совет Федерации проведёт внеплановое заседание, в ходе которого будет рассмотрен закон об индексации пенсий военным пенсионерам, сообщает «Парламентская газета». Речь идёт об индексации пенсии военным пенсионерам на 8,6%. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала индексацию «своего рода подарком ко Дню защитника Отечества».

Сенаторы рассмотрят закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%, — сказано в материале.

Спикер также призвала коллег поторопиться с принятием закона, чтобы выплаты «начались как можно скорее». Закон имеет обратную силу, это означает, что он действует с 1 января.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал ранее заявил, что вследствие заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам доходы россиян могут существенно вырасти. Речь идёт о поручении главы государства о достижении роста реальных доходов граждан до уровня 2,5%. При этом эксперт не стал уточнять о какой сумме в процентном соотношении может идти речь.