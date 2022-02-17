Спрогнозирован рост доходов россиян после поручения Путина

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что вследствие заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам доходы россиян могут существенно вырасти. Речь идёт о поручении главы государства о достижении роста реальных доходов граждан до уровня 2,5%. Об этом сообщают «Известия».

Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат, повышение доходов населения может стать существенным, — рассказал Сигал.

При этом эксперт не стал уточнять о какой сумме в процентном соотношении может идти речь.

Ранее сообщалось, что в 2022 году дачников, садоводов и фермеров ждут четыре новых закона, которые коснутся их недвижимости. В первую очередь будет произведена переоценка кадастровой стоимости участков. Это происходит раз в четыре года, но для собственников может стать неприятным сюрпризом, потому что приведёт к повышению налоговых платежей. С другой стороны, стоимость земли тоже вырастет.

Также 1 марта текущего года истекает срок оформления временных объектов. Теперь статус «временный» даваться не будет, и все объекты будут сняты с учёта. Но это значит, что у собственников есть ещё неделя, чтобы успеть зарегистрировать свои права на «брошенные» объекты.