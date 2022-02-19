В ГД анонсировали обсуждение ситуации в Донбассе на 22 февраля

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что Госдума 22 февраля может рассмотреть вопрос о ситуации в Донбассе и агрессии Украины против мирного населения этого региона. Он уточнил, что окончательное решение по формату рассмотрения вопроса примет Совет Думы 21 февраля, пишет «Интерфакс».

Лидеры фракций, которые будут выступать, обязательно эту тему затронут. В каком именно ключе, я не знаю, потому что я нахожусь в Ростовской области. <...> Просто так Дума этот вопрос не оставит, — уточнил депутат.

По его мнению, лейтмотивом станет идея, что мировое сообщество говорило, что Россия будет нападать, а получилось наоборот. «ВСУ начали боевые действия против мирного населения, подрывают газопроводы, водопроводные сети», — уточнил Водолацкий.

Ранее Совет Федерации одобрил решение властей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик об эвакуации мирного населения. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов и член комитета Елена Афанасьева назвали данную меру верным и оправданным шагом, учитывая ситуацию в регионе.

О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.