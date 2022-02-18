В Совфеде поддержали решение об эвакуации жителей Донбасса

Решение властей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик об эвакуации мирного населения является верным и оправданным шагом, учитывая ситуация в регионе. Такого мнения придерживаются зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов и член данного комитета Елена Афнанасьева, сообщает РБК.

Климов отметил, что ВСУ наращивают силы у линии соприкосновения. К настоящему времени туда стянуты более 150 тысяч военнослужащих и тяжелое вооружения. Видя это, руководство ДНР и ЛНР проявляет ответственность и заботу по отношению к гражданскому населению и стремится минимизировать потери в случае наступления украинских войск.

Аналогичным образом высказалась и сенатор Афанасьева. Эвакуация в республиках объявлена с целью сохранения мирного населения.

Мужчины в основном наверняка не уедут оттуда, потому что это их земля, они будут её защищать. Но эвакуация гражданского населения в данной ситуации, по-моему — это правильный шаг, — сказала она.

Решение об эвакуации мирного населения в России в ДНР и ЛНР приняли накануне. Беженцев из Донбасса примет Ростовская область. Предполагается, что их число составит от 500 до 700 тысяч человек. Каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей. Регион уже получил на эти цели 5 млрд рублей.