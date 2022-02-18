Путин поручил обеспечить выплаты беженцам из Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил правительству России выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей после просьбы о помощи губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей, — заявил Песков.

Отмечается, что Голубев запросил помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из ДНР и ЛНР.

8 февраля глава ДНР Дениc Пушилин заявил, что власти ДНР организовaли массовый централизованный выезд населения в Россию. По его словам, эвакуируемое из ДНР наcеление по договорённости с Моcквой будет размещаться в Ростовской области.