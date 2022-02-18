Путин подписал указ о призыве из запаса граждан РФ на военные сборы

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Оперативная группа МЧС России, специалисты Минздрава и глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетели в Ростовскую область для работы с беженцами из Донбасса, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с беженцами.

По поручению президента РФ В. В. Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приёма граждан Донецкой и Луганской республик...