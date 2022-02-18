Путин подписал указ о призыве из запаса граждан РФ на военные сборы
Антон Соловьев
Антон Соловьев
23:44, 18 февраля 2022
Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы в 2022 году на фоне обострения ситуации в Донбассе. Текст указа был опубликован вечером 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации России. Прошлый указ о военных сборах президент подписал в апреле 2021 года.
Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности,— говорится в указе президента.
Подобные сборы находящихся в запасе граждан РФ являются запланированным мероприятием и проводятся ежегодно.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилинсообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. В МЧС ДНР сообщили об отправке первых автобусов с жителями Донецка в сторону границы с Россией. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. Сейчас в Ростовской области создали оперштаб по эвакуации гражданского населения Донбасса. По словам Пушилина, ситуация в Донбассе идёт к широкомасштабной войне.