МЧС ДНР: первые автобусы с жителями Донбасса выехали в направлении России

В МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили об отправке первых автобусов с жителями Донецка в сторону границы с Россией, передаёт ТАСС. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. Сейчас в Ростовской области создали оперштаб по эвакуации гражданского населения Донбасса.

Первые автобусы с людьми из Донецка уже направились к границе с Россией, — сообщили в МЧС ДНР.

Эвакуация проводится силами МЧС Донецкой народной республики совместно с администрациями городов и районов.

Кроме того, администрация Луганска на своём сайте сообщила, что власти города развернули три пункта эвакуации жителей республики в РФ. На сайте администрации дополнительно появилась информация о времени начала эвакуации из Перевальска, Антрацитовского и Лутугинского районов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России выплатить каждому прибывающему по 10 тысяч рублей. Минфин России уже сегодня, 18 февраля перечислит Ростовской области средства на эти цели.

В то же время в Госдепе США восприняли новость об объявлении эвакуации наcеления в Россию как предлог для возможной операции против Украины «под чyжим флагом».

В свою очередь главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный опроверг информацию о наступлении украинских военных в Донбассе. Генерал отметил, что Киев выступает только за политико-дипломатический способ разрешения кризиса.