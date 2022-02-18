Минфин перечислит деньги на выплаты беженцам из Донбасса

Минфин уже сегодня, 18 февраля перечислит Ростовской области средства на выплаты всем беженцам из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба министерства, передаёт ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России выплатить каждому прибывающему по 10 тысяч рублей.

По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из ДНР и ЛНР.

После этого Владимир Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.



В Госдепе США восприняли новость об объявлении эвакуации наcеления в Россию как предлог для возможной операции против Украины «под чyжим флагом».

Глава ДНР Денис Пyшилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «масcовый централизованный выезд населения в Роcсийскую Федерацию». По его cловам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.