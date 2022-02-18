Глава ДНР Пушилин: дело в Донбассе идёт к широкомасштабной войне

Ситуация в Донбассе идёт к широкомасштабной войне. Об этом в эфире «России 24» заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин. Представители ДНР дополнительно сообщают, что в 19:10 по московскому времени ВСУ обстреляли окраину Горловки из запрещённых минскими договорённостями миномётов калибра 120 мм.

В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. <...> Ситуация крайне критическая. Определённые участки разминированы, техника приведена к тому, что она в любой момент может перейти к маршу, — сказал глава ДНР.

Глава Горловки Иван Приходько сообщил RT, что обстрелу подверглись посёлки Зайцево и Жаванка.

Выпущено 20 мин калибра 120 мм и 27 мин калибра 82 мм. Пострадавших нет. 120 мм калибр, напомним, запрещен Минскими соглашениями, — отметил Приходько.

Агентство Reuters сообщило, что ЛНР и ДНР планируют эвакуировать около 700 тысяч человек в Россию на фоне ситуации в регионе.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. Бывший командующий вооружёнными силами ДНР Игорь Стрелков в беседе с корреспондентом NEWS.ru сообщил, что в восточноукраинском городе Докучаевск под Донецком идёт эвакуация жителей в связи с обострением на фронте.