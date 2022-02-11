Bloomberg: стала известна дата «нападения» РФ на Украину

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Госсекретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе разговора он пообещал Киеву решительную поддержку США перед лицом растущей угрозы «агрессии» Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

Госсекретарь <...> переговорил по телефону <...> с украинским министром иностранным дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить решительную поддержку со стороны США Украины перед лицом всё более серьёзной угрозы возможной российской агрессии,...