Bloomberg: стала известна дата «нападения» РФ на Украину
Bloomberg: Россия готовится «напасть» на Украину 15 февраля
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:13, 12 февраля 2022
Офис BloombergФото: Global Look Press
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Агентство Bloomberg, прежде ошибочно сообщившее о «вторжении» России на Украину, заявило, что «нападение» состоится 15 февраля. Источником данной информации названы «чиновники», не сказано, каких стран, не приводятся их фамилии и должности.
Действия России могут включать провокацию в Донбассе... или нападение на столицу страны Киев, сообщили чиновники, знакомые с этим вопросом. Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник [15 февраля], — отметили в американском агентстве.
Других доказательств достоверности информации не приводится.
Прошлую ошибочную информацию агентства в Кремле назвали новостью, способной привести к непоправимым последствиям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об опасности столь агрессивных заявлений США и стран Запада.
Ранее стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе разговора он пообещал Киеву решительную поддержку США перед лицом растущей угрозы «агрессии» Москвы. Блинкен уверил Кулебу в «быстрых и суровых» последствия для РФ в случае её «агрессии».