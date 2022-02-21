Рубль ускорил падение в отношении доллара и евро до 2%

Рубль ускорил падение к доллару и евро до 1,9-2%, сейчас за один доллар дают свыше 79 рублей, согласно последних данные торгов на Московской бирже. Причиной послужило заявление глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик о признании их независимости.

Доллар прибавил к закрытию предыдущей сессии 2,24% и достигал отметки 79,03 рубля.

В последний раз курс доллара превышал отметку в 79 рублей 27 января 2022 года.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее в эфире телеканала «Россия 24» обратился с попросьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость республики. По его словам, Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе. С аналогичной просьбой к российскому лидеру обратился глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, в связи с ухудшением обстановки в Донбассе.

В Совете Безопасности ООН такие страны, как Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН выразили серьёзную обеспокоенность из-за призыва депутатов Госдумы признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Это было бы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.