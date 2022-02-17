Ряд стран в СБ ООН выступили против признания Россией ДНР и ЛНР

В Совете Безопасности ООН Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, а также примкнувшие к ним представители ФРГ, Эстонии и ЕС при ООН выразили серьёзную обеспокоенность из-за призыва депутатов Госдумы признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Это было бы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы выразили серьёзную обеспокоенность в связи с обращением российской Госдумы, которое призывает президента РФ признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики, — рассказал де Ривьер.

Заявление прозвучало после заседания СБ ООН, которое было посвящено минским соглашениям. Несмотря на заявления российской делегации о том, что Киев за семь лет не выполнил ни одного пункта этих договорённостей, западные страны вновь обвинили Москву в в якобы готовящейся «агрессии» против Украины.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что на подконтрольной Киеву части Донбасса зафиксировано прибытие иностранных СМИ, которые призваны в нужном свете поддержать наступательную операцию украинских силовиков. По его словам, на месте работают журналисты американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала ANTENA TV. Ситуацию с якобы обстрелом детского сада военными ЛНР он назвал «фарсом».