Поможем: в ГД пообещали не бросать жителей ЛДНР «на съедение фашистам»

Совет Федерации и президент России Владимир Путин 22 февраля должны рассмотреть вопрос об оказании помощи жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член Комитета по обороне Виктор Соболев. По его словам, Россия не бросит жителей ЛНР и ДНР на «съедение фашистам».

Не бросать же российских граждан там. Там большая часть граждане России. Что мы их, бросим на произвол судьбы? На съедение фашистам этим? Конечно окажем помощь. Завтра этот вопрос должен быть решён, — сказал Соболев.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов. По состоянию на 21 февраля границу пересекли, по данным МЧС, около 61 тысячи человек.

Как рассказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, около четырёх тысяч беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами, и 1,2 тысячи человек уже получили их. В области задействованы 100 пунктов временного размещения задействовано, в них размещаются более шести тысяч человек, половина из которых дети.