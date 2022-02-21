В Ростовской области назвали число беженцев, обратившихся за выплатами

Около четырёх тысяч беженцев из самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик обратились за выплатами в Ростовской области, 1,2 тысячи человек уже получили их, рассказал NEWS.ru замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. Расходы на проживание эвакуированных жителей ДНР и ЛНР оплачиваются из регионального резервного фонда и составляют 800 рублей на человека в сутки.

С заявлениями о выдаче единовременной материальной помощи обратились около четырёх тысяч человек, и 1,2 тысячи уже получили средства на свои личные счета, — сказал он журналистам.

В области задействованы 100 пунктов временного размещения, которые приняли более шести тысяч человек, половина из которых дети. Кроме того, Тюрин отметил, что расходы на проживание беженцев обеспечиваются из резервного фонда региона в размере 800 рублей на человека в сутки.

Он добавил, что около восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах. Половина из них дети. Поезда ушли в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Предполагается, что общее число беженцев из Донбасса в Россию может составить от 500 до 700 тысяч человек. О готовности к принятию вынужденных переселенцев ранее заявляли ужe 30 регионов России, в том числе Краснодарский край, Курская, Воронeжская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области.