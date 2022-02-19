Семь регионов России заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Помимо Ростовской области беженцы из Донбасса могут быть направлены ещё в семь регионов, сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко, передаёт ТАСС. В их число входит и Московская область.

Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области, — сказал он.

По словам замглавы МЧС, Московская область может принять до 10 тысяч человек, а Краснодарский край — до 20 тысяч.

Тем временем в самой Ростовской области, куда направились первые группы людей из Донбасса, решили ввести режим чрезвычайной ситуации. По словам главы региона Василия Голубева, учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, режим ЧС начнёт действовать с 10:00 19 февраля.

К утру 19 февраля только из ДНР выехало более 6,6 тыс. человек, из них 2436 детей. В ЛНР сообщили, что самопровозглашённую республику самостоятельно покинули около 25 тысяч человек, некоторые из них уехали ещё до официального объявления об эвакуации. Также ожидается, что около 10 тысяч жителей уедут из ЛНР в составе эвакуационной колонны.

О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Предполагается, что число беженцев составит от 500 до 700 тысяч человек, каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей. Регион уже получил на эти цели 5 млрд рублей.