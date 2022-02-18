Почти 2,5 тысячи детей эвакуировали из ДНР

Более 6,6 тыс. человек, из них 2436 детей, покинули Донецкую народную республику (ДНР) с начала эвакуации. МЧС республики совместно с МЧС РФ решают «проблемные вопросы», связанные с переходом людей через границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство ДНР.

Более 6,6 тыс. человек, из них 2436 детей, покинули Донецкую народную республику (ДНР) с начала эвакуации, — говорится в сообщении.

Во время ночного совещания в Ростовской области глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов сообщил, что из самопровозглашённой республики собственным ходом выехали около 25 тысяч человек, некоторые из них уехали ещё до официального объявления об эвакуации. Также ожидается, что около 10 тысяч жителей покинут ЛНР в составе эвакуационной колонны.

О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Предполагается, что число беженцев составит от 500 до 700 тысяч человек, каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей. Регион уже получил на эти цели 5 млрд рублей.