В МЧС ЛНР рассказали, сколько жителей эвакуируются в Россию
Глава МЧС ЛНР Кацавалов: республику собственным ходом покинули 25 тысяч жителей
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
07:20, 19 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов сообщил во время ночного совещания в Ростовской области, что из самопровозглашённой республики собственным ходом выехали около 25 тысяч человек, при этом некоторые уехали ещё до официального объявления об эвакуации. Помимо этого, ожидается, что ещё порядка 10 тысяч жителей покинут ЛНР в составе эвакуационной колонны. Его слова приводит ТАСС.
Границу на своих личных машинах из ЛНР пересекли 25 тыс. человек. <...> Сейчас формируется организованная колонна для эвакуации 10 тыс. человек, — сказал Кацавалов.
О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По данным агентства Reuters, суммарное число жителей, готовых покинуть ДНР, составляет около 700 тысяч человек.
Власти субъекта РФ в краткие сроки подготовились к эвакуации и размещению жителей, также был организован оперштаб по эвакуации гражданского населения. Президент России Владимир Путин поручил правительству России выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей и отправил врио главы МЧС РФ в Ростовскую область для организации систем оказания медпомощи, снабжения питанием и размещения.