В МЧС ЛНР рассказали, сколько жителей эвакуируются в Россию

Фото: pixabay.com

Вооружённые формирования Украины за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня 31 раз, сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. В своём Telegram-канале они предоставили информацию о времени начала обстрелов, населённых пунктах, по которым был открыт огонь и из какого орудия осуществлялась атака.

Зафиксировано 31 нарушение режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого вооружения, — передаёт канал. Среди использованного арсенала числятся миномёты, противотанковые гранатомёты, РПГ, крупнокалиберные пулемёты и артиллерийские орудия. Информация о...