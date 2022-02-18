В Ростовской области создали оперштаб по эвакуации населения из Донбасса

В Ростовской области был создан оперштаб по эвакуации гражданского населения из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Губернатором Ростовской области создан штаб в связи с этой ситуацией, он уже начал работать. Ждёт от коллег с стороны ДНР и ЛНР информацию о количестве людей, чтобы определять места, отведенные для их размещения. Никто не будет брошен, это наши люди, — сказал Водолацкий.

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР приведены в боевую готовность и способны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти Донецкой и Луганской народных республик пока не начали эвакуировать население в Россию.

В администрации Ростовской области отказались от комментариев NEWS.ru, перенаправив запрос в МИД РФ. В региональном главке МЧС России заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.