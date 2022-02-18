В Ростовской области решили ввести режим ЧС из-за наплыва беженцев

Власти Ростовской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, передаёт ТАСС. В МЧС инициативу поддержали.

Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля, — заявил губернатор в ходе совещания с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

Тот назвал решение правильным и добавил, что в ведомстве его поддерживают. По словам Чуприяна, это облегчает принятие юридических решений.

Голубев отметил, что 1692 эвакуированных жителя ДНР и ЛНР в настоящее время находятся в пунктах размещения на территории области. В общей сложности к настоящему времени подготовлено 143 таких пункта.

Все пункты пропуска в Ростовской области в настоящее время работают только на въезд в Россию, сообщает Telegram-канал aavst со ссылкой на Погрануправление ФСБ.

В областном министерстве труда, в свою очередь, сообщили, что планируют начать выдачу беженцам по 10 тысяч рублей 19 февраля. В ведомстве пояснили, что у многих эвакуированных есть счета в российских кредитных организациях, средства будут перечислены туда. Сейчас собирается информация об этих счетах и прилагается «максимум» усилий" к тому, чтобы начать перечисление денег уже сегодня.

Ранее сообщалось, что в Ростовскую область прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она помогает в организации размещения беженцев из Донбасс. Руководитель ведомства отметила, что ситуация с коронавирусом в Донбассе более сложная и заявила о готовности российской стороны привить всех прибывающих оттуда.