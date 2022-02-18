Попова заявила о готовности привить беженцев Донбасса

Россия готова привить всех прибывших на её территорию граждан непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.. По её словам, которые приводит ТАСС, вакцины для этого вполне достаточно.

Мы готовы вакцинировать, мы с министром здравоохранения Михаилом Мурашко ещ` раз обсудим. Запаса вакцины достаточно и в Ростовской области, запас достаточный на федеральных базах, так что мы это обеспечим мгновенно, если у них появится желание, это было бы неплохо, — сказала Попова.

Она также отметила, что ситуация с коронавирусом в Донбассе складывается сложнее, чем в России и это создаёт дополнительные риски.

Анна Попова прибыла в Ростовскую область вечером 18 февраля. Вместе со специалистами Минздрава РФ она поможет в организации размещения беженцев из самопровозглашённых республик.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.