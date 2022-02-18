Попова негативно оценила ситуацию с коронавирусом в Донбассе

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках является не самой благоприятной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Прибытие беженцев в Россию таким образом создаёт дополнительные риски. Глава ведомства также заявила о необходимости провести среди приезжих срочный учёт беременных, инвалидов и грудных детей.

Эпидситуация на территориях, откуда к нам идут люди, на самая благоприятная, ситуация тяжелее по ковиду, как минимум, чем у нас. С учётом того, что показатели тестирований не сопоставимы. Это первые риски, которые мы видим, — сказала Попова в ходе совещания в Ростове-на-Дону, её слова приводит ТАСС.

Она отметила необходимость срочного учёта беременных, инвалидов и грудных детей, которым требуются особые условия пребывания и уход.

Выезд населения в Ростовскую область РФ был объявлен самопровозглашёнными ДНР и ЛНР на фоне обострения ситуации в Донбассе. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тысяч рублей. Сообщалось, что Ростовская область получила из бюджета для беженцев Донбасса пять миллиардов рублей.

Для контроля ситуации в Ростовскую область приехали врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.