Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей в ЛНР

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Руководитель СКР Александр Бастрыкин отдал поручение о возбуждении уголовных дел по фактам гибели мирных жителей самопровозглашённой Луганской народной республики в результате атаки ВСУ. Он потребовал провести тщательное расследование произошедшего и найти доказательства атаки подконтрольных Киеву сил, сообщается на сайте ведомства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса, — говорится в тексте.

В заявлении также отмечается, что в результате атаки был контужен пенсионер и повреждена гражданская инфраструктура.

Двое мирных граждан ЛНР погибли утром 20 февраля, когда украинские военные форсировали реку Северный Донец и атаковали позиции ополченцев. В Народной милиции ЛНР сообщили, что атака была отбита, а формирования ВСУ отброшены на ранее занимаемые позиции. Среди военных непризнанной республики потерь нет.

В Народной милиции ЛНР также отметили, что за последние сутки украинская сторона 49 раз нарушила режим прекращения огня. При обстрелах территории республики ВСУ активно применяли запрещённое Минскими соглашениями вооружение.