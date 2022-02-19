Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей в ЛНР
Сергей Попов
Сергей Попов
12:26, 20 февраля 2022
Сергей Гунеев/РИА НовостиФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Руководитель СКР Александр Бастрыкин отдал поручение о возбуждении уголовных дел по фактам гибели мирных жителей самопровозглашённой Луганской народной республики в результате атаки ВСУ. Он потребовал провести тщательное расследование произошедшего и найти доказательства атаки подконтрольных Киеву сил, сообщается на сайте ведомства.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса, — говорится в тексте.
В заявлении также отмечается, что в результате атаки был контужен пенсионер и повреждена гражданская инфраструктура.
Двое мирных граждан ЛНР погибли утром 20 февраля, когда украинские военные форсировали реку Северный Донец и атаковали позиции ополченцев. В Народной милиции ЛНР сообщили, что атака была отбита, а формирования ВСУ отброшены на ранее занимаемые позиции. Среди военных непризнанной республики потерь нет.
В Народной милиции ЛНР также отметили, что за последние сутки украинская сторона 49 раз нарушила режим прекращения огня. При обстрелах территории республики ВСУ активно применяли запрещённое Минскими соглашениями вооружение.