Байден назвал признание Донбасса угрозой безопасности США

Президент США Джо Байден заявил, что признание Москвой независимости ЛНР и ДНР представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединённых Штатов. Также такой шаг Москвы в указе о новых санкциях в отношении России назван угрозой для всего мира, сообщает РИА Новости.

<...> признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) — регионов Украины, противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и таким образом представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, — отмечается в указе.

Документом, подписанным хозяином Белого дома, налагается запрет для американцев инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Также санкции могут последовать против любого лица, который работает в Донбассе.

Ранее стало известно, что США ожидали признания Россией независимости ДНР и ЛНР и подготовили незамедлительный ответ на решение Кремля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она предупредила, что Госдепартамент и Казначейство вскоре представят новые ограничения в ответ на «нарушение Россией международных договорённостей».