Байден наложит санкции на инвестирование и финансирование в Донбассе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о том, что Президент США Джо Байден собирается подписать указ, запрещающий американским гражданам финансировать, вести торговлю и инвестировать средства в Донецкую и Луганскую народные республики. Согласно официальному заявлению, Штаты ожидали признания Россией независимости ДНР и ЛНР и подготовили незамедлительный ответ на решение Кремля. Помимо этого, Госдепартамент и Казначейство вскоре представят новые ограничения в ответ на «нарушение Россией международных договорённостей».

Подмечу, что данные меры приняты отдельно от жёстких экономических санкций против РФ, которые будут приняты вскоре в дополнение к объявленным запретам, — гласит текст документа.

Уточняется, что экономические ограничения готовились в сотрудничестве с западными партнёрами, а США и их коллеги, включая Украину, продолжат консультации по разработке новых ответных мер.

Вечером 21 февраля президент РФ Влаимир Путин с главой ЛНР Леонидом Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Денисом Пушилиным был подписан аналогичный документ.

Чуть ранее американский президент завершил переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили «события последних часов». Детали беседы пока не разглашаются.

О скором введении санкций также сообщили представители Великобритании: глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что объявит санкции против России днём 22 февраля.