Зеленский обсудил «события последних часов» с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил «события последних часов» американским коллегой Джо Байденом. Запись об этом появилась в Twitter политика. Ранее Россия признала суверенитет ЛДНР, а затем подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Политик написал в Twitter, что поговорил с Байденом о действиях России в отношении Украины и жителей Донбасса. После этого российский лидер обсудит происходящее на границе на заседание Совбеза. После этого у него запланирован ещё один международный телефонный разговор.

Также запланирован разговор с Борисом Джонсоном», — отметил Зеленский.

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Польша и Латвия уже выступили против признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Варшава и Рига призвали Европейский союз ввести санкции против Москвы.

А в это время в Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, празднуя объявление Путина о признании независимости самопровозглашённых республик. В городах запускают салюты и включают гимн России, жители делятся в социальных сетях кадрами гуляний, многие из них размахивают флагами РФ.