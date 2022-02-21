Польша и Латвия призвали ввести санкции против России из-за признания ЛДНР

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Польша и Латвия выступили против признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Варшава и Рига призвали Европейский союз ввести санкции против Москвы. Ранее Кремль признал суверенитет ЛДНР, а затем подписал договор с республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Решительно осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество принять самые жёсткие меры, чтобы остановить российскую агрессию и предложить помощь Украине, — отмечается в заявлении президента, председателя сейма, премьер-министра и главы МИД Латвии.

Латвия призвала международное сообщество действовать для введения жёстких экономических санкций против РФ. В свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против Москвы новые ограничительные меры, передаёт РИА Новости.

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совбеза в связи признанием Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что это действие со стороны Кремля является нарушением международного права и суверенитета Украины. Он назвал решение президента РФ Владимира Путина «плохим предзнаменованием». Королевство будет поддерживать Украину.