Джонсон назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права

Читайте нас в Google Новости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя признание Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявил, что это действие со стороны Кремля является нарушением международного права и суверенитета Украины, передаёт РИА Новости.

Признание Донецкой и Луганской республик — очевидное нарушение международного права, это нарушение суверенитета и территориальной целостности и отказ от Минских соглашений, — отметил политик.

Джонсон назвал решение президента РФ Владимира Путина «плохим предзнаменованием». По его словам, это ещё один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении.

Премьер-министр Великобритании уже говорил, что королевство будет поддерживать Украину, если РФ решит признать ЛДНР.

Ранее президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совбеза в связи признанием Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Кроме того, украинский политик провёл переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом. Разговор длился с 22:05 мск до 22:40 мск.