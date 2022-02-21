Зеленский созвал срочное заседание Совбеза

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начинается срочное заседание Совбеза в связи признанием Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР, передаёт ТАСС. Ранее Россия признала суверенитет ЛДНР, а затем подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

МИД Украины также обратился в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Украинская сторона потребовала провести срочные консультации на основании шестой статьи Будапештского меморандума.

Кроме того, украинский политик провёл переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом. Разговор длился с 22:05 мск до 22:40 мск, сообщили в Белом доме.

Обсудил события последних часов с @POTUS (президентом США. — NEWS.ru). Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с @BorisJohnson (британским премьером Борисом Джонсоном. — NEWS.ru), — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

За признание выступили все постоянные члены Совбеза, кроме главы Администрации президента Антона Вайно и спецпредставителя президента РФ по природоохранной деятельности Сергея Иванова.