Жители ДНР и ЛНР запустили праздничные салюты после признания суверенитета

В Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, празднуя объявление президента Владимира Путина о признании независимости самопровозглашённых республик. В городах запускают салюты и включают гимн России, жители делятся в социальных сетях кадрами гуляний, многие из них размахивают флагами РФ.

В крупнейшем сообществе в Telegram «Типичный Донецк» собрали несколько видео с массовыми гуляниями, проведёнными в столицах ДНР и ЛНР, главный салют города запустили на центральной площади имени Ленина. Многие выражают надежду на принятие дальнейших шагов по укреплению независимости, включая введение в республику миротворцев. Водители автомобилей сигналят на улицах, жители выходят и скандируют пророссийские лозунги, несмотря на действующий в регионе комендантский час.

Журналисты РЕН ТВ сняли певицу Юлию Чечерину, исполняющую на улице песню в окружении жителей.

Сегодня вечером Путин с главой ЛНР Леонидом Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Денисом Пушилиным был подписан аналогичный документ.

При этом граждан не смущают факты новых случаев обстрела Донбасса со стороны ВСУ: вечером Народная милиция ДНР предоставила информацию о массированных ударах по жилым кварталам республики, в результате которых была ранена местная жительница.