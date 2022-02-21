Жители ДНР и ЛНР запустили праздничные салюты после признания суверенитета
В Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, празднуя объявление президента Владимира Путина о признании независимости самопровозглашённых республик. В городах запускают салюты и включают гимн России, жители делятся в социальных сетях кадрами гуляний, многие из них размахивают флагами РФ.
В крупнейшем сообществе в Telegram «Типичный Донецк» собрали несколько видео с массовыми гуляниями, проведёнными в столицах ДНР и ЛНР, главный салют города запустили на центральной площади имени Ленина. Многие выражают надежду на принятие дальнейших шагов по укреплению независимости, включая введение в республику миротворцев. Водители автомобилей сигналят на улицах, жители выходят и скандируют пророссийские лозунги, несмотря на действующий в регионе комендантский час.
Журналисты РЕН ТВ
Сегодня вечером Путин с главой ЛНР Леонидом Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Денисом Пушилиным был подписан аналогичный документ.
При этом граждан не смущают факты новых случаев обстрела Донбасса со стороны ВСУ: вечером Народная милиция ДНР предоставила информацию о массированных ударах по жилым кварталам республики, в результате которых была ранена местная жительница.