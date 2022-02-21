Украина нанесла массированные удары по жилым кварталам Донецка

Военные Украины предприняли очередной массированный удар по жилым кварталам в Донецкой народной республике. В результате обстрела двух районов Донецка пострадала местная жительница, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.

Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка получила лёгкие ранения мирная жительница, — отмечается в сообщении.

Также в Народной милиции указали, что в результате обстрела повреждены пять жилых домов и гражданский автомобиль. Кроме того, снаряд попал в газопровод низкого давления, пришлось остановить подачу газа в 35 жилых домов.

Ранее стало известно, что в районе аэропорта Донецка вечером 21 февраля раздались взрывы. В районе воздушной гавани города вёлся артобстрел. О взрыве близ аэропорта стало известно ранее, по словам очевидцев, это был одиночный громкий хлопок, звук которого был слышен за несколько километров от эпицентра.