Украинский кризис вызвал Байдена на излишнюю откровенность

Подход администрации Джо Байдена к раскрытию засекреченной информации для управления рисками в рамках украинского кризиса рискует привести к дефициту доверия. Такими оценками делятся ветераны американского разведсообщества на фоне регулярно возникающих утечек о перспективах «российского вторжения» на Украину. Если опубликованные данные окажутся неверны даже частично, то это рискует надолго посеять сомнение в достоверности того, чем руководство США делится с внешней и внутренней аудиторией, опасаются профессионалы. Отдельный вопрос — безопасность источников.

О сомнениях в целесообразности подхода Байдена сообщили источники Politico. Издание процитировало одного из бывших офицеров ЦРУ, который специализировался на российском досье. По его словам, активный интерес администрации к политике санкционированных утечек в рамках украинского кризиса может сыграть с Белым домом злую шутку.

Меня беспокоит долгосрочное доверие к нашим разведданным со всеми этими избирательными рассекречиваниями, — говорит собеседник Politico. — Если окажется, что они неверны или частично неверны, это негативно скажется на том, насколько наши партнёры доверяют информации, которую мы им предоставляем, или, честно говоря, на том, насколько доверяет ей общественность.

Politico отмечает, что разоблачений было так много, что некоторые хотят, чтобы официальные лица администрации президента США просто замолчали. Один из собеседников издания среди бывших сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома заметил: чем больше разведывательных данных публикует администрация, тем больше вероятность того, что источники американских спецслужб и методы, которые используются для получения информации, будут поставлены под удар.

В следующий раз... россияне не будут использовать те каналы, по которым, как им известно, мы собираем данные, — сказал он.

Тем не менее, высокопоставленные представители администрации Байдена уверяют, что все риски тщательно просчитываются на каждом этапе.

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Политика прозрачности

Лагерь критиков такой коммуникационной стратегии Белого дома пока не так широк. Гораздо больше тех, кто считает целесообразным тактику избирательных сливов. Среди сторонников — бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, который уверен: увеличение публичности необходимо с учётом меняющегося ландшафта угроз. В числе приверженцев подхода — сенатор-демократ Марк Уорнер, который возглавляет в верхней палате комитет по разведке. По его словам, разглашение конфиденциальных данных отправляет «справедливое предупреждение» России. Из его оценок следует, что сливы уже якобы дали возможность снизить риски конфронтации вокруг Украины.

Мы считаем, что лучшее противоядие от дезинформации — это информация, — в то же время заявил на днях госсекретарь Энтони Блинкен.

Тем не менее, курс на увеличение прозрачности не всегда приводит к ожидаемому эффекту. Недавние инциденты, когда официальные лица Госдепартамента и Белого дома вступали в спор с репортёрами, требовавшими у них дополнительных доказательств по ряду проблемных тем, заставили говорить об углубляющемся дефиците доверия. Вместо того, чтобы обеспечить журналистов детальной информацией, ведущие правительственные спикеры в пассивно-агрессивной форме давали понять, что тот, кто не доверяет сведениям президентской администрации, находится в числе противников американского государства.

Это не единственная претензия. В журналистской среде всё чаще раздаются жалобы на то, что небольшая фактологическая ошибка или любой аналитический довод, противоречащий линии Белого дома, приводят к телефонным звонкам со стороны официальных лиц администрации, которые ведут себя так, будто это личное неуважение.

Рассекретить архивы

Параллельно в американском разведсообществе идёт дискуссия о вреде чрезмерного засекречивания данных. Последний повод для дискуссии дало письмо директора национальной разведки Аврил Хейнс американским сенаторам.

Я считаю, что недостатки в существующей системе конфиденциальности подрывают нашу национальную безопасность, а также важнейшие демократические цели, препятствуя нашей способности своевременно обмениваться информацией с союзниками, политиками и общественностью, — отмечала она.

Её послание стало ответом на запрос сенаторов Рона Уайдена и Джерри Морана, которые настаивали на капитальной реформе нынешней системы критериев, определяющих «секретным» или «совершенно секретным» слишком большой массив сведений.

По оценкам законодателей, алгоритмы помещения данных под соответствующий гриф обходятся американским налогоплательщикам примерно в $18,5 млрд в год. Есть точка зрения, что это влияет не только на эффективность разведки, но и на механизм принятия некоторых важных внешнеполитических решений.

Должностные лица американских структур национальной безопасности, признавая некоторые недостатки, традиционно защищали обычные методы засекречивания как необходимые для их основных миссий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Зеркальность обвинений

В разговоре с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов назвал американскую тактику санкционированных утечек нормальной практикой проведения активных мероприятий на основе разведданных.

Ничего нового в этом нет. Всё давно известно и делается. Это ничем не отличается от заявлений [министра обороны Сергея] Шойгу об американских ЧВК с химоружием на Донбассе или от заявления [замглавы МИД РФ Сергея] Рябкова о том, что американцы планируют разместить комплекс ПРО THAAD под Харьковом. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

По словам собеседника NEWS.ru, американцы вполне могли бы для увеличения доказательной базы опубликовать перехваченные телефонные разговоры и переписки.

Тем не менее, как считает Фролов, российская контрразведка скорее всего уже вычислила, чьи именно взломанные сообщения и прослушанные звонки дали основу для заявлений американских официальных лиц по поводу Украины. Такая ситуация не обходится жертв, подытожил аналитик.