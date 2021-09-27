Представитель талибов заявил о готовности работать в ООН от Афганистана
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:17, 28 сентября 2021
Мохаммад Сухейль ШахинФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мохаммад Сухейль Шахин, назначенный движением «Талибан» (запрещено в РФ) постоянным представителем Афганистана в ООН, заявил, что намерен в скором времени представлять страну в организации. Он подчеркнул, что у нового правительства страны имеется поддержка населения. Его слова приводит РИА Новости.
Место Афганистана в ООН — наше право. Мы надеемся, что все осознают вскоре этот непреложный факт, — заявил Шахин.
Ранее движение «Талибан» отказалось назначать новых послов в тех странах, которые не объявили о признании нового правительства Афганистана. Это относится и к России — от Москвы ожидают налаживания дипотношений.
Тем не менее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказывал, что новое правительство Афганистана готово вести диалог с международным сообществом и отвечать за свои действия. Он пояснил, что в стране действует множество группировок и организаций, которые не представляют официальную позицию нового афганского руководства.