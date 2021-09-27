Представитель талибов заявил о готовности работать в ООН от Афганистана

Мохаммад Сухейль Шахин, назначенный движением «Талибан» (запрещено в РФ) постоянным представителем Афганистана в ООН, заявил, что намерен в скором времени представлять страну в организации. Он подчеркнул, что у нового правительства страны имеется поддержка населения. Его слова приводит РИА Новости.

Место Афганистана в ООН — наше право. Мы надеемся, что все осознают вскоре этот непреложный факт, — заявил Шахин.

Ранее движение «Талибан» отказалось назначать новых послов в тех странах, которые не объявили о признании нового правительства Афганистана. Это относится и к России — от Москвы ожидают налаживания дипотношений.

Тем не менее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказывал, что новое правительство Афганистана готово вести диалог с международным сообществом и отвечать за свои действия. Он пояснил, что в стране действует множество группировок и организаций, которые не представляют официальную позицию нового афганского руководства.