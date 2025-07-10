Миллионы украинцев вернулись в свои дома В МОМ сообщили о возвращении более 4 млн украинцев в свои дома

Более 4 млн граждан Украины вернулись в места проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ). По ее данным, из-за границы прибыли более миллиона украинцев.

Миллионы людей начали возвращаться. По данным МОМ, более 4 млн человек вернулись в свои общины, в том числе более 1 млн — из-за рубежа, — отметили в организации.

Гендиректор МОМ Эми Поуп добавила, что агентство планирует поддержать внутренне перемещенных украинцев и лиц, которые проживают за границей, чтобы они могли вернуться в свои дома. По данным организации, внутренне перемещенными лицами остаются почти 4 млн украинцев, еще 5 млн украинских беженцев остаются в странах Европы.

Ранее национальное Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что свыше 18,6 тысячи украинских беженцев лишились статуса временной защиты. По информации ведомства, указанные лица не обратились за продлением разрешительных документов в течение 30 дней после истечения срока действия их виз или видов на жительство. Чиновники не исключают, что некоторые из этих людей могли уже покинуть территорию страны.