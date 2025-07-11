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11 июля 2025 в 16:23

Киев вывели на чистую воду с фейком об отчете ООН по Еленовке

В офисе украинского омбудсмена Лубинца признались в фейке о Еленовке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Информация об «отчете ООН» с обвинениями в адрес Москвы якобы в атаке на населенный пункт Еленовка в 2022 году являлась ложной, передает издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на заявление офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. По словам журналистов, там признали, что распространяли недостоверные данные.

Журналисты «Следствия.Инфо» заметили несоответствия. В частности, в первоисточнике — на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict — говорилось, что расследование «не является докладом ООН». Редакция обратилась за объяснением к команде омбудсмена Дмитрия Лубинца, и там признали, что распространили ложную информацию, — говорится в материале.

Ранее источник, близкий к российской переговорной группе, заявил, что Киев распространил фейк о якобы передаче Россией Украине тела бойца ВС РФ вместе с телами солдат ВСУ для того, чтобы «уколоть» Москву из-за слишком большой разницы в количестве тел. Такая ситуация стала неудобной для украинского руководства.

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Украина
ООН
отчеты
фейки
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