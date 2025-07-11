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11 июля 2025 в 13:43

Трампа предупредили об «афганском сценарии» из-за украинского конфликта

Дочь Келлога предупредила Трампа об афганском исходе конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Конфликт на Украине при определенных обстоятельствах может повторить «афганский сценарий» для американского лидера Дональда Трампа, заявила в беседе с The Times дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс. По ее словам, это возможно, если при Трампе случится «что-то катастрофическое» или Украина потеряет значительно больше территорий.

Моббс предсказала, что если случится что-то «катастрофическое» или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то этот конфликт может стать его «афганским сценарием», — говорится в публикации.

Она напомнила, что интерес для историков в будущем будет представлять завершение конфликта, а не его начало. Ответственность за плачевное положение ВСУ Моббс возложила на 46-го президента США Джо Байдена.

Ранее журналисты со ссылкой на источники в Белом доме заявили, что Трамп направляет «закодированные послания» российской и украинской сторонам. Как предположили некоторые соратники Трампа, смена риторики стала частью переговорной тактики главы государства.

До этого хорватское издание Advance констатировало, что у Трампа практически нет рычагов давления на Россию. По мнению автора публикации, американский лидер часто угрожает, но это не имеет должного эффекта на президента России.

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