«Постоянно шалят»: Дандыкин оценил заявления Трампа об атомных подлодках Капитан запаса Дандыкин: подлодки США раньше уже заходили в российские воды

Американские субмарины нередко заходят в российские воды, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru. Так он ответил на заявления президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подлодок.

По словам специалиста, подобный случай произошел в 1992 году в Баренцевом море. Тогда подлодка USS Baton Rouge столкнулась с российской многоцелевой субмариной «Кострома».

Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали. Они постоянно шалят, — пояснил Дандыкин.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка высказал мнение, что заявление президента США о решении направить две атомные подлодки ближе к России может быть популистским выпадом. Он пояснил, что американские стратегические субмарины уже могли быть в океане в состоянии боевой готовности.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров считает, что решение Трампа может быть связано со спуском на воду подводного крейсера «Князь Пожарский». По его мнению, хозяин Белого дома не запугает Москву. РФ лишь повышает свою «обороноспособность», объяснил политик.