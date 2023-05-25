Поляки решили начать «войну» с россиянами в турецких барах Myśl Polska: поляки устроили пляжно-барные войны с россиянами на турецких курортах

Фото: Nicolas Economou / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заявил, что поляки на турецких курортах накидываются с нападками на российских и украинских туристов. Журналист отметил, что «польские гусары» отказываются играть с россиянами в волейбол, а также совершали «атаки в турецких барах». По его словам, в головах его соотечественников не укладывается мысль, что украинцы не спешат «мстить» туристам из России.

Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем. А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? — написал Ренкас.

Он призвал граждан Польши выкинуть из головы мысли о «ненавистных русских». Публицист отметил, что еще несколько лет назад полякам были безразличны россияне.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси первого за четыре года прямого авиарейса из России. Она заявила, что РФ отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа. До этого Россия отменила действовавший с 2019 года запрет на прямое авиасообщение с Грузией, а также разрешила ее туристам быть в РФ без виз до 90 суток.