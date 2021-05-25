Польша «с болью» приняла отказ США от санкций против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/9ae8f97c-be0f-11eb-bf10-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Решение главы Белого дома Джо Байдена не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2» вызвало боль у Польши. Об этом журналистам Польского радио заявил заместитель пресс-секретаря правящей в республике партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель. Страна приняла это решение, хоть и осталась недовольна.

По его словам, в Варшаве считают сохранение ограничительных мер против строительства газопровода необходимым решением. При этом отказ Вашингтона от санкций вызвал негативную реакцию у поляков.

Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода равнозначно передаче России в руки оружия, — добавил польский политик.

Он убеждён, что Москва воспользуется этим оружием в политических целях. Фогель подчеркнул, что ответственность за эти действия будет лежать на допустивших такое развитие событий.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивны для отношений с Европой. Глава Белого дома признал, что проект близок к завершению и ограничительные меры не помешают России достроить нитки газопровода. Также о трудности остановить завершение проекта заявляла пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

В рамках возведения проекта предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.