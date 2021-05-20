В Вашингтоне признали невозможность остановить «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/6fdbf938-b995-11eb-a6f7-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Остановить реализацию российского газопровода «Северный поток — 2» трудно. Вашингтон признаёт данный факт, но верит, что предпринял для достижения этой цели существенные шаги. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт РИА Новости.

Она подчеркнула, что в момент, когда президент США Джо Байден вступил в обязанности, 95% трубопровода уже было проложено. Штаты тем не менее продолжают утверждать, что реализация проекта — это плохая идея.

Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%? США, наложив санкции на четыре российские компании и девять судов, определённо предприняли значительные шаги и публично и в частном порядке заявляли о своей оппозиции этому плану, — сказала Псаки.

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с компании Nord Stream 2 AG, реализующей проект российского газопровода «Северный поток — 2».

Как заявил депутат Европейского парламента Тьерри Мариани, это решение Вашингтона является отличной новостью для всей Европы. Весь континент выиграет от этого решения, так как сможет получать стабильный поток газа из России, необходимого для развития, отметил он.