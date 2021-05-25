Байден признал бесполезность санкций против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский президент Джо Байден назвал дальнейшие санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивными для отношений с Европой, пишет агентство Bloomberg.

Глава США признал , что строительство газопровода продолжится — проект близок к завершению. Во вторник американский президент выступил перед журналистами на лужайке у Белого дома.

Байден уверен, что уже действующие санкции не помешают России достроить нитки газопровода.

При этом накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонную беседу с коллегой из Германии Хайко Маасом. Он сообщил, что США обеспокоены продолжающимся строительством газопровода «Северный поток — 2».

Подарком президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину ранее назвал возможность достроить газопровод «Северный поток — 2» американский сенатор-республиканец Тед Круз.

Завершение строительства и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не будет способствовать модернизации России. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.