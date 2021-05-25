Байден признал бесполезность санкций против «Северного потока — 2»

Американский президент Джо Байден назвал дальнейшие санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивными для отношений с Европой, пишет агентство Bloomberg.
Глава США
Байден уверен, что уже действующие санкции не помешают России достроить нитки газопровода.
При этом накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонную беседу с коллегой из Германии Хайко Маасом. Он сообщил, что США обеспокоены продолжающимся строительством газопровода «Северный поток — 2».
Подарком президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину ранее назвал возможность достроить газопровод «Северный поток — 2» американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Завершение строительства и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не будет способствовать модернизации России. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.