Путин с тортом: в США ждут реакции РФ на ситуацию с «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/3dea4fb6-df11-11e9-b287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подарком президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину назвал возможность достроить газопровод «Северный поток — 2» американский сенатор-республиканец Тед Круз. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2»? — написал Круз.

Сенатор также не исключил, что отказ от санкций против оператора проекта мог оказать влияние на согласование встречи двух лидеров.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.