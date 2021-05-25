Кремль подтвердил встречу Путина и Байдена 16 июня

https://static.news.ru/photo/39e17aa0-bd65-11eb-b4a8-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Эту информацию подтвердили в Кремле.

В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом, — говорится в сообщении.

В ходе саммита будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-американских отношений и проблематика стратегической стабильности, вопросы актуальной повестки дня и другие темы.

Встреча 16 июня станет первым очным общением между двумя президентами с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники заявил, что саммит лидеров двух государств пройдёт в Женеве 15–16 июня. Сообщалось, что такая договорённость практически достигнута, а Белый дом направил советника по национальной безопасности Джейка Салливана в Женеву для встречи со своим российским коллегой.

Глава Белого дома позвонил Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. Через день глава Белого дома подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы, согласно которым из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.